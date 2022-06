Agatha Kasırgası Meksika'nın Güneyinde 10 Kişiyi Öldürdü

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinin valisi, Agatha kasırgasının sel ve toprak kaymalarına ve en az 10 kişinin ölümüne, 20 kişinin kaybolmasına neden olduğunu açıkladı

Vali Alejando Murat, nehirlerin taştığını ve insanları evlerinden sürüklediğini, diğer kurbanların da çamur ve kayaların altına gömüldüğünü belirtti.

Murat yerel basına yaptığı açıklamada, ölümler için "Temelde iki neden vardı. Taşan nehirler ve en ciddi sorun olarak toprak kayması" dedi.

Vali Murat, ölümlerin kıyının hemen iç kesimlerinde bulunan dağlardaki birkaç küçük kasabada yoğunlaştığını söyledi. Ancak Huatulco tatil beldesi yakınlarında üç çocuğun kaybolduğu yönünde haberler olduğunu da sözlerine ekledi.

Agatha, doğu Pasifik’teki kasırga mevsimi sırasında Mayıs ayında karaya vuran en güçlü kasırga olarak tarihe geçti.

Kasırga Oaxaca'daki az nüfuslu küçük sahil kasabaları ve balıkçı köyleri üzerinden karaya vurdu

Agatha, rüzgar hızı saatte 170 kilometreye ulaşan kategori 2 seviyesinde güçlü bir kasırga niteliğini taşıyor. Buna karşın dağlık iç kesimlerde hızla kuvvet kaybeden Agatha'nın artçıları kuzeydoğudaki Veracruz eyaleti yönünde hareket etti.

Vali Murat, kıyıya yakın bazı bölgelere elektriğin geri geldiğini, ancak bazı köprülerin sular altında kaldığını ve toprak kaymalarının bazı yolları kapattığını söyledi.

Sahilden sadece birkaç kilometre içerde bulunan San Isidro del Palmar, şehrin içinden akan Tonameca nehrinin suları altında kaldı.

Şehir sakinleri, evlerinden eşyalarını kurtarabilmek için başlarının üstünde giysi yığınları ve kollarında dini figürlerle dikkatli bir şekilde derin sular arasından ilerledi.

Hayatı boyunca San Isidro del Palmar kasabasında yaşamış olan Argeo Aquino, böyle bir seli daha önce sadece iki defa gördüğünü söyledi.

Aquino "Evleri tamamen su bastı, bu yüzden her şeyi dışarı çıkarıyorlar. Dükkanlar ve evler var. Her şeyden önce iyi durumdaki malzemeleri kurtarmaya çalışmalıyız, çünkü geri kalan her şeyi seller götürecek" dedi.

Tonameca'nın kahverengi suları, park halindeki arabaların ve yerel ulaşım için kullanılan minibüslerin camlarına kadar ulaştı.

Şiddetli yağmur ve rüzgarlar, yakınlardaki sahil kasabası Zipolite'yi vurdu. Zipolite'deki Casa Kalmar otelinin müdürü Silvia Ranfagni, rüzgarın yaklaşık altı saat boyunca uğuldadığını söyledi.

Ranfagni, "Rüzgarın sesi gerçekten yüksekti. Saat 13'de telefonların kesilmesiyle başladı ve 19.30'a kadar devam etti" dedi.

Ranfagni "Ağaçlar devrildi, yollar sular altında kaldı. Çok sayıda metal ve sazdan yapılmış çatılar uçtu" şeklinde konuştu.

Agatha Pazar günü oluştu ve hızla güç kazandı. Yale İklim Bağlantıları meteorologu Jeff Masters, Agatha’nın Mayıs ayında Doğu Pasifik'te karaya ulaşmış en güçlü kasırga olduğunu söyledi.