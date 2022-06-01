HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Agatha Kasırgası Meksika'nın Güneyinde 10 Kişiyi Öldürdü

Agatha Kasırgası Meksika'nın Güneyinde 10 Kişiyi Öldürdü

01.06.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı yetkililer, Agatha kasırgasının ülkenin güneyinde sel ve toprak kaymalarına ve en az 10 kişinin ölümüne, 20 kişinin kaybolmasına neden olduğunu açıkladı

Agatha Kasırgası Meksika'nın Güneyinde 10 Kişiyi Öldürdü

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinin valisi, Agatha kasırgasının sel ve toprak kaymalarına ve en az 10 kişinin ölümüne, 20 kişinin kaybolmasına neden olduğunu açıkladı

Vali Alejando Murat, nehirlerin taştığını ve insanları evlerinden sürüklediğini, diğer kurbanların da çamur ve kayaların altına gömüldüğünü belirtti.

Murat yerel basına yaptığı açıklamada, ölümler için "Temelde iki neden vardı. Taşan nehirler ve en ciddi sorun olarak toprak kayması" dedi.

Vali Murat, ölümlerin kıyının hemen iç kesimlerinde bulunan dağlardaki birkaç küçük kasabada yoğunlaştığını söyledi. Ancak Huatulco tatil beldesi yakınlarında üç çocuğun kaybolduğu yönünde haberler olduğunu da sözlerine ekledi.

Agatha, doğu Pasifik’teki kasırga mevsimi sırasında Mayıs ayında karaya vuran en güçlü kasırga olarak tarihe geçti.

Kasırga Oaxaca'daki az nüfuslu küçük sahil kasabaları ve balıkçı köyleri üzerinden karaya vurdu

Agatha, rüzgar hızı saatte 170 kilometreye ulaşan kategori 2 seviyesinde güçlü bir kasırga niteliğini taşıyor. Buna karşın dağlık iç kesimlerde hızla kuvvet kaybeden Agatha'nın artçıları kuzeydoğudaki Veracruz eyaleti yönünde hareket etti.

Vali Murat, kıyıya yakın bazı bölgelere elektriğin geri geldiğini, ancak bazı köprülerin sular altında kaldığını ve toprak kaymalarının bazı yolları kapattığını söyledi.

Sahilden sadece birkaç kilometre içerde bulunan San Isidro del Palmar, şehrin içinden akan Tonameca nehrinin suları altında kaldı.

Şehir sakinleri, evlerinden eşyalarını kurtarabilmek için başlarının üstünde giysi yığınları ve kollarında dini figürlerle dikkatli bir şekilde derin sular arasından ilerledi.

Hayatı boyunca San Isidro del Palmar kasabasında yaşamış olan Argeo Aquino, böyle bir seli daha önce sadece iki defa gördüğünü söyledi.

Aquino "Evleri tamamen su bastı, bu yüzden her şeyi dışarı çıkarıyorlar. Dükkanlar ve evler var. Her şeyden önce iyi durumdaki malzemeleri kurtarmaya çalışmalıyız, çünkü geri kalan her şeyi seller götürecek" dedi.

Tonameca'nın kahverengi suları, park halindeki arabaların ve yerel ulaşım için kullanılan minibüslerin camlarına kadar ulaştı.

Şiddetli yağmur ve rüzgarlar, yakınlardaki sahil kasabası Zipolite'yi vurdu. Zipolite'deki Casa Kalmar otelinin müdürü Silvia Ranfagni, rüzgarın yaklaşık altı saat boyunca uğuldadığını söyledi.

Ranfagni, "Rüzgarın sesi gerçekten yüksekti. Saat 13'de telefonların kesilmesiyle başladı ve 19.30'a kadar devam etti" dedi.

Ranfagni "Ağaçlar devrildi, yollar sular altında kaldı. Çok sayıda metal ve sazdan yapılmış çatılar uçtu" şeklinde konuştu.

Agatha Pazar günü oluştu ve hızla güç kazandı. Yale İklim Bağlantıları meteorologu Jeff Masters, Agatha’nın Mayıs ayında Doğu Pasifik'te karaya ulaşmış en güçlü kasırga olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Ukrayna'ya gönderilen füze sistemiyle ilgili açıklamaABD'den Ukrayna'ya gönderilen füze sistemiyle ilgili açıklama
Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştıGalata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı
Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli olduKemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi!

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...

NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...

Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"

Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.