Agave bitkisi Likya’nın başkentinde çiçek açtı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan agave bitkisi, Antalya’nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti’nde çiçek açmış olarak görüntülendi.

Halk arasında ‘sabır otu’ olarak da bilinen agave bitkisi, Kaş’a 42 kilometre uzaklıktaki Likya uygarlığının başkenti Patara Antik Kenti’nde görüntülendi. Ana vatanı Orta Amerika olan kaktüs türü iki agave bitkisinin çiçek açması, bölgede çalışan kazı işçilerini de mutlu etti. Bütün çöl bitkileri gibi oldukça uzun ömre sahip agavenin 60 ile 100 yıl arasında yaşayabildiği ancak buna rağmen ömrü boyunca sadece bir defa çiçek açtığı ve tohumlarının toprağa düşmesiyle yeniden yeşerdiği öğrenildi.

25 yıl sonra çiçek açtı

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan, Likya’nın başkentinde görüntülenen agave bitkisine ilişkin, “1994 yılından bu yana agave bitkisinin hiç çiçeğini görmedik. Onu bu sene verdi. Agaveler bütün ömürlerini sadece bu tohumlu çiçeği yapabilmek için enerji toplayarak geçiriyor. Üzerindeki tohumları yere dökülüyor ve çiçek kendisini ölüme terk ediyor. Hayat böyle bir şey zaten. Bir şey ölüyor, bir şey doğuyor” dedi.



