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Agave kaktüsü, Osmaniye'de çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

 BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve 100 yıla kadar süren ömrü boyunca bir kez çiçek açan 'agave kaktüsü', Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiçek açtı.

Agave kaktüsü, Osmaniye'de çiçek açtı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve 100 yıla kadar süren ömrü boyunca bir kez çiçek açan 'agave kaktüsü', Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiçek açtı.
Kadirli ilçesi Bağ Mahallesi'nde 10 metre büyüklüğünde çiçek açan 'agave' kaktüsü ilgi odağı oldu. UNESCO dünya mirası listesinde bulunan 'agave' kaktüsüne 100 yıl bitkisi de deniyor. Başta Meksika olmak üzere Amerika, Hindistan ve Akdeniz bölgesinde yetişen agave kaktüsü, tüm ömrü boyunca bir defa çiçek açmasıyla biliniyor.
İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Murat Kuru, "Agave kaktüsü tüm yaşamı boyunca iri etli yapraklarında, sadece bir kez açacak çiçek için besin biriktirir. Sapıyla birlikte yaklaşık 10 metre uzunluğundaki çiçeğin ömrü tam olarak bilinememektedir. Hayatı boyunca bir kez çiçek açan agavenin çiçek açtıktan sonra kuruyarak yaşamı sona erer. Kadirli’de bu agave çiçeği ilk kez görüntülenmiştir. Bizler de bu çiçeği ilk kez görmüş olduk” dedi.

FOTOĞRAFLI

Agave kaktüsü, Osmaniye'de çiçek açtıAgave kaktüsü, Osmaniye'de çiçek açtıAgave kaktüsü, Osmaniye'de çiçek açtıAgave kaktüsü, Osmaniye'de çiçek açtı

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