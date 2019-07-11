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Agave, Osmaniye'de çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Kadirli ilçesinde 10 metre uzunluğunda çiçek açtı - Ziraat mühendisi Murat Kuru: "Agave, ömründe bir defa çiçek açar. Genellikle 60 yaşında çiçek açtıktan sonra ömrünün tamamlar"

OSMANİYE (AA) - Agave bitkisi, Kadirli ilçesinde 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.

Bağ Mahallesi'nde çiçek açan agave bitkisi, mahalle sakinlerinin yoğun ilgi görüyor. Oldukça yavaş geliştiği için 100 yıla kadar yaşayabilen bitki, ömrü boyunca bir kez çiçek açıyor.

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Murat Kuru, Agave bitkisinin yörede "sabır otu", "yüzyıl bitkisi" ve "hırsız kaçıran" adıyla bilindiğini ve ABD, Meksika, Hindistan ve Akdeniz Bölgesi'nde yetiştiğini söyledi.

Çiçeği 10 metre uzunluğu bulabilen Agave bitkisinin 100 yıla kadar yaşadığının bilindiğini ifade eden Kuru, "UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştır ve koruma altındadır. Türkiye'de sahil bölgesi olan Akdeniz'de peyzaj bitkisi olarak yetişmektedir." ifadesini kullandı.

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aa Kadirli Osmaniye UNESCO Yüzyıl bitkisi

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