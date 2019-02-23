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Ağbaba: "Biz birbirimizi yemezsek, kimse bize bir şey yapamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

CHP’de büyük kavga olduğuna dair söylemlerle ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Medya, İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da belediye meclis üyesi kavgası var diyor.

Ağbaba: "Biz birbirimizi yemezsek, kimse bize bir şey yapamaz"

CHP’de büyük kavga olduğuna dair söylemlerle ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Medya, İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da belediye meclis üyesi kavgası var diyor. Eğer kavga eden varsa millet aş derdinde, ekmek derdinde. Millet senin belediye meclisinde kaçıncı sırada olduğunun derdinde değil. Kes sesini otur yerine, ayıptır, günahtır. Fakir fukaraya, CHP’nin bayrağını sallayan insanlara yazıktır. Bu iç tartışmayı bitirmeliyiz" dedi.
Tunceli’de partisinin seçim irtibat ofisinin açılışan katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP’nin anketlerde yükseldiğini ancak içindeki tartışmalar nedeniyle basına malzeme verdiğinden yakındı. Ağbaba, "Şöyle bir şey var. Biz birbirimizi yemezsek ki en büyük alışkanlığımız o. Kimse bize bir şey yapamaz. Günlerdir medya, CHP’de büyük kavga var diye veriyor. İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da belediye meclis üyesi kavgası var diyor. Eğer kavga eden varsa millet aş derdinde, ekmek derdinde. Millet senin belediye meclisinde kaçıncı sırada olduğunun derdinde değil. Kes sesini otur yerine, ayıptır. Bu insanlara ayıptır, günahtır. Fakir fukaraya, CHP’nin bayrağını sallayan insanlara yazıktır. Bu iç tartışmayı bitirmeliyiz. İl genel meclisinde, belediye meclisinde filan sıradayım. Bu ayıptır, günahtır. Bu yakışmaz hiç birimize" dedi.

Ağbaba:

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