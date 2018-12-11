Ağbaba, Ergün Atalay'ı kutladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Konseyine asil üye seçilen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kutladı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olan Türk-İş Konfederasyonunun Genel Başkanı Atalay'ın, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun en üst karar alma organı olan Genel Konseye asil üye olarak seçilmesini büyük bir mutluluk ve gururla karşıladıklarını belirtti.

Atalay'ın bu başarısının, Türkiye'de işçilerin haklarının uluslararası alanda temsil edilmesi noktasındaki önemini vurgulayan Ağbaba, Atalay'ın öncülüğündeki Türk-İş'in, işçinin ve emekçinin alın terini her türlü platformda savunmaktan asla taviz vermediğini ifade etti.

Ağbaba, Atalay'a yöneltilen haksız ithamların ne Türk halkı nezdinde ne de Türkiye'de çalışan milyonlarca işçi ve emekçi nezdinde en ufak bir karşılığının bulunmadığını kaydederek, Atalay'ı Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun Genel Konseyine asil üye olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

