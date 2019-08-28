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Ağbaba: "Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e getireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Arapgir ilçesini ziyaret edeceğini söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arapgir ilçesi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın katılımı ile gerçekleştirildi.CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçe başkanı Muharrem Yedekçi ile partililerin katıldığı belediye toplantı salonun da gerçekleştirilen programda konuşan Ağbaba, geçtiğimiz günlerde Arapgir ilçesini ziyaret eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Arapgir’e ’hayırlı olsun’ ziyareti kapsamında getireceklerini söyledi.Arapgir’de partililer arasında çok güzel bir uyumun olduğunu kaydeden Ağbaba, "Arapgir’e biraz daha pozitif ayrımcılık yapmak için elimizden geleni yapacağız.Kardeş belediye için uğraşıyoruz.Arapgir Belediyesine yeni bir kardeş belediye daha yaptık.Söz verdik, inşallah Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e hayırlı olsun ziyaretine getireceğiz.Bizlerde sürekli burada olacağız" diye konuştuArapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler aktardığı konuşmasının ardından toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

Ağbaba: "Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e getireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Arapgir ilçesini ziyaret edeceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arapgir ilçesi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın katılımı ile gerçekleştirildi.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçe başkanı Muharrem Yedekçi ile partililerin katıldığı belediye toplantı salonun da gerçekleştirilen programda konuşan Ağbaba, geçtiğimiz günlerde Arapgir ilçesini ziyaret eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Arapgir’e ’hayırlı olsun’ ziyareti kapsamında getireceklerini söyledi.
Arapgir’de partililer arasında çok güzel bir uyumun olduğunu kaydeden Ağbaba, "Arapgir’e biraz daha pozitif ayrımcılık yapmak için elimizden geleni yapacağız.Kardeş belediye için uğraşıyoruz.Arapgir Belediyesine yeni bir kardeş belediye daha yaptık.Söz verdik, inşallah Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e hayırlı olsun ziyaretine getireceğiz.Bizlerde sürekli burada olacağız" diye konuştu
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler aktardığı konuşmasının ardından toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

Ağbaba:

Ağbaba:

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