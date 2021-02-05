Ağbal: Faiz indirimi gündemde değil

Ağbal, faiz indiriminin uzun bir süre gündeme gelmesini beklemediğini söyledi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, faizlerde indirimin uzun bir süre gündeme gelmesini beklemediğini açıkladı. Ağbal Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, zaten yüksek seyreden enflasonyonda yukarı yönlü baskının devam ettiğine işaret ederek faiz artırımının ise hala bir seçenek olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Enflasyonda yukarı yönlü riskleri baskılamak için sıkı para politikası adımları attıklarını belirten Ağbal, yüzde 10,25 olan politika faiz oranını yüzde 15 ve ardından yüzde 17'ye çıkardıklarına işaret ederek şu an yüzde 15 civarında seyreden enflasyonun beklenenden hızlı bir tırmanış göstermesi durumunda faizde hızlı artırım gibi önlemler alınabileceğini de sözlerine ekledi.

"Enflasyon yıl sonuna doğru gerileyecek"

Tüketici enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay daha yüksek seyretmesini ve ardından yıl sonuna kadar TCMB'nin öngördüğü yüzde 9,4 seviyelerine gerilemesini beklediklerini belirten Ağbal, "Faiz indirimlerini gündeme getirmek bu yıl daha uzun bir süre mümkün görünmüyor" dedi.