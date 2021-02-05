HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağbal: Faiz indirimi gündemde değil

Ağbal: Faiz indirimi gündemde değil

05.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ağbal: Faiz indirimi gündemde değil

TCMB Başkanı Ağbal, orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikalarına devam edileceğini vurguladı.

Ağbal, faiz indiriminin uzun bir süre gündeme gelmesini beklemediğini söyledi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, faizlerde indirimin uzun bir süre gündeme gelmesini beklemediğini açıkladı. Ağbal Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, zaten yüksek seyreden enflasonyonda yukarı yönlü baskının devam ettiğine işaret ederek faiz artırımının ise hala bir seçenek olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Enflasyonda yukarı yönlü riskleri baskılamak için sıkı para politikası adımları attıklarını belirten Ağbal, yüzde 10,25 olan politika faiz oranını yüzde 15 ve ardından yüzde 17'ye çıkardıklarına işaret ederek şu an yüzde 15 civarında seyreden enflasyonun beklenenden hızlı bir tırmanış göstermesi durumunda faizde hızlı artırım gibi önlemler alınabileceğini de sözlerine ekledi.

"Enflasyon yıl sonuna doğru gerileyecek"

Tüketici enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay daha yüksek seyretmesini ve ardından yıl sonuna kadar TCMB'nin öngördüğü yüzde 9,4 seviyelerine gerilemesini beklediklerini belirten Ağbal, "Faiz indirimlerini gündeme getirmek bu yıl daha uzun bir süre mümkün görünmüyor" dedi.

Ağbal, Türk Lirasında değer kaybının rekor seviyelere ulaştığı geçen yıl kasım ayı başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmıştı. Erdoğan, faizin enflasyonu yükselttiğini savunarak faiz indirimi konusunda yıllarca ısrarcı olmuş, görüş ayrılıkları nedeniyle önceki iki merkez bankası başkanını görevden almıştı.

Ağbal sonrasında izlenen para politikaları, son yıllarda Türkiye'ye uzak duran yabancı yatırımcılarda yeniden ilgi uyandırırken ülkeye 15 milyar dolarlık yabancı sermaye aktı ve Türk Lirası yüzde 15 oranında değer kazandı.

"Erken gevşemenin maliyetini gördük"

2019'daki faiz indirimi gibi geçmiş tecrübelerin, para politikalarını erkenden gevşetmenin ağır ekonomik maliyetini açıkça gözler önüne serdiğini belirten Ağbal, bu sefer TCMB'nin enflasyona karşı güçlü duruş odaklı bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

TCMB'nin kararlılığının piyasalarca da desteklendiğini ve bunun enflasyon beklentilerini de düşüreceğini belirten Ağbal, ülkeye sermaye girişinin, özellikle de uzun vadeli portföy yatırımları şeklinde sürmesini beklediklerini ifade etti.

TCMB Başkanı, yeni dönemde rezervlerin artırılması stratejisinde diğer ülke merkez bankalarıyla swap (takas) anlaşmaları yapılmasının öngörülmediğini de belirterek bunun yerine sıkı para politikasına devam edilmesi, döviz alım ihaleleri gibi yöntemlere başvuracaklarını kaydetti.

Ağbal, enflasyonda orta vadeli hedef olan yüzde 5 oranının tutturulmasının 2023 yılını bulacağı tahminini de dile getirdi.

Son dönemde ekonominin hız kestiğini, ancak gözlemlenen Türk lirasına yönelme eğiliminin dolarizasyonda geri dönüşe işaret ettiğini belirten Ağbal, "Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Zor bir dönem içinde bulunduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

rtr / BK,ET

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Hatay'da ele geçirildi! 15 milyon TL değerindeHatay'da ele geçirildi! 15 milyon TL değerinde
Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır?Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

‘Yedek parça işinde iyi kar var’ diyerek 10 milyon lira dolandırdı

'Bu işte iyi para var' dedi, 10 milyon liralık vurgun yaptı

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmekle çirkin oyun

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmek skandalı

Bolu'da kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti

Bolu’da kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti

Hatay'da 15 milyon lira değerinde selenyum ele geçirildi

Hatay'da ele geçirildi! 15 milyon TL değerinde

Kırmızı listedeki porsuk Sivas'ta görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Sivas'ta görüntülendi

Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay! Güvenlik güçleri alarma geçti

Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay! Güvenlik güçleri alarma geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.