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AGC'den AA'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Antalya Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen "2018 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması"nda, Anadolu Ajansından Bekir Bektaş ödüle layık görüldü

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2018 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Bekir Bektaş ödül almaya hak kazandı.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, yaptığı açıklamada, cemiyet olarak emek ve emekçiye önem verdiklerini söyledi.

Antalya dışından oluşturdukları gazetecilik mesleğinde tecrübeli jüri üyelerinin titiz çalışması sonucu yılın gazetecilerini belirlediklerini ifade eden Yeni, ödülün Türk medyasındaki en prestijli ödüller arasında yer aldığını bildirdi.

Yeni, cemiyetin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ödüllere kurucu meslek büyüklerinin ismini vererek vefa gösterdiklerini, bundan sonra da bu uygulamayı hayatını kaybeden cemiyet üyeleri için de sürdüreceklerini kaydetti.

AGC 34. Antalya Basın Ödüllerinde, "Yazılı basında yılın gazetecileri" alanında Hayati Tungar, haber kategorisinde İHA'dan Suat Metin, Naci İlhan araştırma kategorisinde Hilal Gazetesi'nden Okan Dilek, Sadrettin Tunca röportaj kategorisinde XL Magazin Dergisi'nden Pelin Köksalan, güncel yazı kategorisinde Körfez Gazetesi'nden Engin Korkmaz, spor kategorisinde İHA'dan Suat Metin, ekonomi ve turizm kategorilerinde Hürriyet AKdeniz'den Ceren Deniz ödüle ayık görüldü.

- AA kameramanına ödül

AA kameramanı Bekir Bektaş'ın en iyi görüntü kategorisinde ödül aldığı "Televizyon Ödülleri" alanında haber kategorisinde Kanal V'den Şenol Civcir, program kategorisinde Kanal V'den Ali Orhan ödül aldı.

Uğur Özkeleş yılın radyocusu kategorisinde TRT Antalya Radyosu'ndan Yeşim Ertan ve Ata Taşpınar, Süphi Neşet Türel sayfa tasarımı kategorisinde ise Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yüksel, ödülün sahibi oldu.

Genç iletişimci ödülü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden Celal Ünal'a, juri özel ödülleri ise Kanal V'den Mehmet Akif Arıcı ve Serdar Korkmaz'a verildi. Nuri Dağtekin özel ödülü Güven İslamoğlu'na, AGC kurum özel ödülü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na, AGC kişi ödülü ise Prof. Dr. Nevzat Çevik'e takdim edildi.

26.Hasan Özkay Fotoğraf yarışmasında ise yılın haber fotoğrafı dalında İHA'dan Suat Metin, yılın doğa ve çevre fotoğrafı dalında İHA'dan İsa Akar ödül aldı.

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AGC ödül yılın gazetecileri

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