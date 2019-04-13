AGC'den AA'ya ödül

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2018 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Bekir Bektaş ödül almaya hak kazandı.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, yaptığı açıklamada, cemiyet olarak emek ve emekçiye önem verdiklerini söyledi.

Antalya dışından oluşturdukları gazetecilik mesleğinde tecrübeli jüri üyelerinin titiz çalışması sonucu yılın gazetecilerini belirlediklerini ifade eden Yeni, ödülün Türk medyasındaki en prestijli ödüller arasında yer aldığını bildirdi.

Yeni, cemiyetin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ödüllere kurucu meslek büyüklerinin ismini vererek vefa gösterdiklerini, bundan sonra da bu uygulamayı hayatını kaybeden cemiyet üyeleri için de sürdüreceklerini kaydetti.

AGC 34. Antalya Basın Ödüllerinde, "Yazılı basında yılın gazetecileri" alanında Hayati Tungar, haber kategorisinde İHA'dan Suat Metin, Naci İlhan araştırma kategorisinde Hilal Gazetesi'nden Okan Dilek, Sadrettin Tunca röportaj kategorisinde XL Magazin Dergisi'nden Pelin Köksalan, güncel yazı kategorisinde Körfez Gazetesi'nden Engin Korkmaz, spor kategorisinde İHA'dan Suat Metin, ekonomi ve turizm kategorilerinde Hürriyet AKdeniz'den Ceren Deniz ödüle ayık görüldü.