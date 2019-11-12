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AGD Üyeleri Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:21 | Son Güncelleme

ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti.

Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti.

Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğunun Üsküdar Beylerbeyi'ndeki binası önünde toplanan AGD üyesi yaklaşık 300 kişi, Bangladeş Cemaati İslami Genel Sekreteri Azharul İslam'a verilen idam cezasına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan Üsküdar AGD Başkanı Kazım Cihat Kılıçarslan, idam kararlarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bağımsız ve tarafsız olduğu söylenemeyecek yargının verdiği idam kararları yeni hukuksuzluklara, haksızlıklara yol açmaktadır. Bangladeş'te yüksek mahkeme 31 Ekim'de Azharul İslam hakkında idam kararı almıştır. Bu karar ile birlikte İslam idam edilecek Bu zulüm kabul edilemez."

Polisin konsolosluk önünde aldığı geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen protesto eylemi, basın açıklamasının ardından sona erdi.

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