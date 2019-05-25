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Ağdacı: Kandıra'da taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesinde açılacak taş ocağı için yaklaşık 5 bin ağaç kesileceğini söyledi.

Ağdacı: Kandıra'da taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesinde açılacak taş ocağı için yaklaşık 5 bin ağaç kesileceğini söyledi. Kesilecek ağaçların numaralandırıldığını belirten Ağdacı, "Yine bir ağaç kıyımı olacak" dedi.
Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesi Babaköy’de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılacağını söyledi. Ağaçların numaralandırıldığını ifade eden Ağdacı, "Taş ocağı açılıp taş çıkarılacak bu 13 hektarlık alanda. O bölgede bazı ağaçlar numaralandırıldı ve o ağaçlar da netice itibariyle kesilecek. Yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek, yani yine bir ağaç kıyımı olacak orada. Hep diyoruz ki; Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor, sularımızı hoyratça kullanıyoruz ve su kaynaklarımızı da yok etme yolunda hızla ilerliyoruz. Yegane su kaynağımız olan ormanlar ve ağaçlarımız. Ormanları da yok ediyoruz, yeraltı kaynaklarımızı da kirletiyoruz malum etkenlerle" diye konuştu.
‘TAŞ OCAĞI AÇACAK BAŞKA YER Mİ YOK’
Ağdacı taşocağının başka alana açılması gerektiğini ifade ederek, “Bizim sürekli feryat etmemize rağmen, yine ağaç kıyımı devam ediyor. Orada Kuzey Marmara Otoyolu'na taş sağlamak, mıcır sağlamak amacıyla bir taş ocağı açılacak. 13 hektardan bahsediyoruz. Taş ocağı açılacak başka alan yok mu, başka bir saha yok mu? Neden oradaki ağaçlar kesiliyor? O bölgede söylenen miktarda ağaç kesildiği takdirde yine bir ekosistemin yok oluşundan söz edeceğiz" diye konuştu.
'ÇEVREDEKİ ALANLAR ETKİLENECEK'
Taş ocağının açılması durumunda çevredeki köylerin etkileneceğini belirten Ağdacı, şöyle konuştu:
"Burada taş ocağı açıldığı takdirde o bölgenin yakınında bulunan köyler de olumsuz etkilenecek. Türkiye'de ocak işletmeciliği açık patlatma yöntemiyle yapılıyor. Bu patlatma esnasında da 10 kilometre çapındaki alanda 3,3 büyüklüğünde deprem gibi sarsıntılar meydana geliyor. Bu çevrede saydığımız bütün köyler bu sarsıntıyı hissedecek ve deprem oluyormuş gibi yaşayacaklar. Burada patlatmadan dolayı çıkan tozlar havaya nüfuz edecek. Yani burada meyvecilik ve tarım yapılamayacak diğer taş ocaklarının olduğu yerlerdeki gibi. Turizm sezonu da açılıyor, insanlar nefes alabilmek için, toprağa dokunmak için ormanlık alana gidiyor. Zaten ormanlık alanlarımız çok az kaldı, bu alanları da korumamız gerekiyor."

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Ağdacı: Kandıra'da taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecekAğdacı: Kandıra'da taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecekAğdacı: Kandıra'da taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecekAğdacı: Kandıra'da taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

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