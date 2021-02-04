Ağdam’da meydana gelen patlamada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Ağdam’da meydana gelen patlama sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Ağdam’da patlama meydana geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ağdam ilinde öğle saatlerinde meydana gelen patlamada Gubad Zeynalov isimli 1 askerin şehit olduğu, Nimet Babayev ve Balakardeş Melikmemmedov adlı iki askerin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın neden meydana geldiği hakkında bilgi verilmezken, yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

