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AGD'den Doğu Türkistan'da ölenler için cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:35 | Son Güncelleme

AGD'den Doğu Türkistan'da ölenler için cenaze namazı

İSTANBUL(AA) - Anadolu Gençlik Derneği Esenler Şubesi, Çin'in, Doğu Türkistan'daki uygulamalarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Esenler Dörtyol Meydanında "Adalet bekleyen dünyaya kayıtsız kalmayacağız" yazılı pankart açan dernek üyeleri, cumanın ardından burada gıyabi cenaze namazı kıldı.

Dernek adına yapılan açıklamada, Çin'in 1949 yılından bu yana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan’da Müslümanlara baskı uygulandığı belirtildi.

İyi tutum sergilememesi halinde Çin mallarının boykot edilmesinin de gündeme getirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri, Müslüman Doğu Türkistan halkının talepleri doğrultusunda Çin’e karşı birlikte hareket etmelidir. İstediğimiz hakkın ve adaletin hakim olduğu bir dünyadır.
Biz bu coğrafyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz bu coğrafyada insanların hak ve hukuklarının gözetilmesini istiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak, bunun yolu tüm yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için gayret etmekten geçer." denildi.

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agd Anadolu Gençlik Derneği Doğu Türkistan

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