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AGD'den Filistinlilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

AGD üyesi bir grup, Gazze sınırı ve Batı Şeria'da saldırı düzenleyen İsrail'i kınadı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Gazze sınırı ve Batı Şeria'da yaşanan saldırılar nedeniyle İsrail'i kınadı.

AGD üyeleri, öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde toplandı. "Kudüs İslam'ındır' yazılı pankartlar taşıyan grup, buradan tekbir getirerek Saraçhane Parkı'na yürüdü.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen yürüyüşün sonunda katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşanan olaylar nedeniyle İsrail hükümetini eleştirdi.

İsrail'e karşı yaptırım uygulanması gerektiğini dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail tarafından Filistinlilere karşı uygulanan abluka, ambargo, saldırı ve tutuklamalar tüm dünyaya güvenlik politikaları olarak servis edilmektedir. Uluslararası hukuk hiçbir zaman Filistin halkının lehine işlemedi. İşgalci İsrail tüm varlığıyla Filistin halkına zulmetmektedir. Kadınlar, çocuklar, bebekler de dahil hedef gözeterek adeta insan avına çıkan siyonist rejim 70 yıldır olduğu gibi son yedi aydır da kan dökmeye devam etmektedir. İsrail'e karşı her platformda en sert yaptırımlar uygulanmalıdır. En ufak bir şiddetin karşılığı İsrail'e en kısa sürede ve en uygun şekilde verilmelidir."

Gazze sınırı ve Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen gösterilerde Gazze'de 5, Batı Şeria'da 1 kişi İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180'den fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin eylemi

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