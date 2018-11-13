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AGD'LİLER İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 23:12 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, DHA Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, İsrail'in, Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları protesto amacıyla İsrail Konsolosluğu önünde eylem yaptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, DHA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, İsrail'in, Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları protesto amacıyla İsrail Konsolosluğu önünde eylem yaptı.

Levent'teki konsolosluk binası önünde saat 21.00'da bir araya gelen dernek üyesi grup, bir süre İsrail aleyhine slogan attı. Kur'an tilavetinin ardından AGD İstanbul şubesi başkanı Yunus Genç basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, "İsrail, Filistin'e, Gazze'ye karşı saldırılarına devam ediyor. Bu zalimler önceki akşam düzenlediği saldırıda 10'un üzerinde kardeşimizi şehit etmiştir. Siyonist İsrail işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe coğrafyaya barış gelmeyecektir" denildi.

Eyleme katılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, İsrail'in ne etnik kökenleriyle ne de inançlarıyla problemleri olmadığını belirterek "Ama bu zulmünüz devam ettikçe, nefesimizi daima ensenizde hissedeceksiniz. Burada sözümüz var" dedi.

Konuşmalardan sonra, AGD İstanbul Şubesi üyeleri, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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