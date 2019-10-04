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AGD'nin "Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması"na başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 23:18 | Son Güncelleme

AGD'nin "Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması"na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenecek "Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması"na başvurular başladı.

Derneğin Başakşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenecek yarışma için ilçe genelinde hazırlıklar sürüyor.

Bu yıl "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" sloganıyla düzenlenecek yarışma için ilçedeki liseleri gezecek olan AGD Başakşehir Şube üyeleri, öğrencilere sınav hakkında bilgi verecek.

Dereceye giren öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği yarışmaya, 15 Kasım'a kadar başvurulabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AGD Başakşehir Şube Başkanı Ömer Faruk Akyüzlü, geleceğin teminatı olan gençlere Hazreti Peygamber'in hayatını öğretmek istediklerini ifade etti.

Gençlere bulundukları konumu, kendilerine kalan mirası ve gidecekleri rotayı vermek için yarışmanın önemli olduğunu belirten Akyüzlü, lisede eğitim gören öğrencilerin "efendimizinizinde.com" sitesinden başvurularını yapabileceklerini kaydetti.

Akyüzlü, yarışmanın ilçe ve daha sonra Türkiye genelinde değerlendirileceğini, başarılı olan öğrencilere ödüllerinin 31 Aralık'ta gerçekleşecek Mekke'nin Fethi Gecesi'nde verileceğini ifade etti.

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