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Age of History 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Age of History 3 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
15.11.2024 13:05
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Age of History 3, Lukasz Jakowski tarafından geliştirilen ve Age of Civilizations serisinin üçüncü oyunudur. Bu strateji oyununda oyuncular kendi uluslarını tarihsel bir süreç içinde yönetebilir. Oyunu yükleyebilmek için bilgisayarın bazı özelliklere sahip olması gerekir. Peki, Age of History 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Age of History 3 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nedir?

Age of History 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Age of History 3 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

Teknik açıdan Age of History 3 dünya haritası ve kullanıcı arayüzü ile görsel olarak sade bir tasarıma sahiptir. Grafikler eski nesil strateji oyunlarının tarzına paraleldir. Oyunun amacı dünya üzerinde egemenlik kurmak için stratejik düşünmeyi ve dikkatli planlama yapmayı gerektirir. Ancak oyunu oynayabilmek için minimum gereksinimleri karşılayan bir bilgisayara sahip olmak gerekir.

Age of History 3 sistem gereksinimleri nelerdir?

Oyunun yeni sürümünde dönem tabanlı oyun yapısından gerçek zamanlı savaşlar sistemine geçilmiştir. Bu, daha dinamik ve hızlı kararlar almayı gerektirir. Age of History yeni savaş mekanikleri ile birliklerini iki cephede savaşmak üzere yerleştirmeye olanak tanır. Oyuncular aynı zamanda kıtalararası ilişkiler, ekonomik gelişim, teknolojik yenilikler ve askeri gücü yönetmelidir. Age of History 3 minimum sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanabilir:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10/11 (64-bit)
  • İşlemci: 2.7 GHz Tek Çekirdekli
  • RAM: 3 GB
  • Ekran Kartı: Donanım hızlandırmalı grafikler (dedicated memory gerektirir)

  • Depolama: 1 GB boş alan

    Age of History 3 önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10/11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz
  • RAM: 4 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460
  • Depolama: 1 GB boş alan

Bu gereksinimler oyunun düzgün çalışmasını sağlamak için yeterlidir. Önerilen gereksinimler ise daha verimli bir performans ile oyun oynamaya imkan tanır. Minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazlarda oyunu akıcı bir şekilde oynamak mümkün olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Oyun teknoloji
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