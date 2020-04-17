Age of Wonders Planetfall Invasions duyuruldu

Invasions’da Shakarn ırkı kaos ve istila için geliyor. Bu kertenkele ırkı, kendilerini karşı grupların birimleri olarak gizleyebilecek güçlü yeteneklere sahip bir aldatmaca mekaniğini kullanabilmekte. Bunu kullanarak, gezegenlere onlardan önce gelenleri yok etmek ve fethetmek istiyorlar. Son olarak, esrarengiz Voidbringers köle edilmiş asker lejyonlarını yağdırmak için boyutlar arası savaşın kullanıldığı bir yeni oyun sonu zorluk seviyesi olacak.

Yeni bir oynanabilir grup olarak Shakarn'ın yanı sıra, evrimini hızlandırmak için DNA'larını hayvanlarla birleştiren antropomorfik NPC ırkı olan Therians da var. Onlarla iki yeni kampanya haritasında karşılaşacağız. Planetfall dünyası Invasion içeriğinin gelişi ile her zamankinden daha büyük bir hale geliyor.

Yeni bir juggernaut oyun modunda ise, oyuncuların fethedilen bir dünyada kurulmuş bir imparatorluğu devirmeyi denemek için bir araya geldiğini görecek. Ayrıca korsan istilaları, süper fırtınalar ve güneş patlamaları gibi yeni çevresel etkinlikler de var. Diplomasi ve anlaşmazlıkların çözümü iki yeni grubun katılımı ile iki kat daha hassas bir hale gelecek.

Age of Wonders: Planetfall Invasions 26 Mayıs tarihinde PS4, Xbox One ve PC platformlarında çıkışını yapacak.

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