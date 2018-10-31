Agenda kış sezonuna hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, özel markası Agenda'yı 2018-2019 kış sezonu için müşterilerine sunuyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, yeni koleksiyonda payetli etek, sneaker ve bol kazak üçlüsü gibi hem casual hem de partilere uyarlanabilen parçalar bulunuyor.

Pırıltılı kumaşların ve hayvan desenlerin çokça kullanıldığı koleksiyonda feminen bir çizgi hakim. Saten, kadife ve metalik etkili kıyafetler koleksiyondaki yerini alırken, onları büyük ve gösterişli aksesuarlar tamamlıyor.

