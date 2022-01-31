AGİ 2022 kalktı mı? AGİ bekar, evli ve çocuklu için ne kadar? Asgari Geçim İndirimi Şubat maaşlarında hesaplara yansıyacak mı?

AGİ Şubat ayının yaklaşması sebebiyle yeniden gündemde. Yeni düzenleme ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklama sonrası AGİ'nin kaldırılıp kaldırılmadığı merak konusu oldu. 1 Şubat Salı gübü itibarıyla maaşların yatırılacak olması sebebiyle AGİ, yani Asgari Geçim İndirimine ilişkin vatandaşlar arama yapmaya başladı. Öte yandan Asgari Geçim İndiriminin Şubat maaşlarında hesaplara yansıyıp yansımayacağı da konuya ilişkin araştırılan bir diğer başlık oldu. PekiAGİ bekar, evli ve çocuklu için ne kadar? Asgari Geçim İndirimi Şubat maaşlarında hesaplara yansıyacak mı? İşte detaylar...

AGİ 2022 KALKTI MI?

Ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesi anlamına gelen Asgari Geçim İndirimi (AGİ ) Asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için bundan böyle uygulanmayacak.

AGİ BEKAR, EVLİ VE ÇOCUKLU İÇİN NE KADAR?

AGİ'ye ilişkin kaldırılan eski sistemde, evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından kesilen verginin tamamı iade edildiği için pozitif ayrımcılık uygulanmış oluyordu. Fakat yeni sistemde tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılıyor. Dolayısıyla, eşi çalışmayan ve üç çocuklu işçi ve memurlara uygulanan pozitif ayrımcılık yeni sistemle sona erdi. Böylelikle çocuklu çalışanlara vergi iadesi yoluyla avantaj sağlama durumu ortadan kalkmış oldu.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ŞUBAT AYINDA MAAŞLARA YANSIYACAK MI?

AGİ çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor. Düzenleme ile devlet aldığı verginin bir kısmını çalışana medeni durumu ve çocuk sayısına göre iade ediyordu. Artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan ve ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.

AGİ'NİN KALDIRILMASI NET ÜCRETLE ÇALIŞANLARI ETKİLER Mİ?

Net ücretle çalışanların eline geçen para sabit kalırken, brüt ücretleri gelir vergisi dilimine göre değişiyor. AGİ tutarı ise bordroda ayrıca gösteriliyordu.

Bu yıl 4250 lira ve üzerinde net ücretle çalışan bir işçi gelecek yıl hiç ücret zammı almasa bile, aylık kazancının 5004 TL’ye kadar kısmının vergi dışı bırakılması nedeniyle medeni durumuna göre değişen tutarlarda artış yapılması gerekir. Artış tutarı bekâr veya eşi çalışan çocuksuz işçilerde 301 TL, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlarda 38 TL olmak zorunda. Gelir vergisi istisnasının bu şekilde net ücretle çalışanlara yansıtılmaması, rızası olmadan işçinin ücretinin düşürülmesi anlamına gelir. Bu da işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur.

Ancak, işveren net ücrete 300 lira üzeri zam yaparsa, vergi istisnasından sağlanan avantaj bu zammın içinde eriyebilecek.

