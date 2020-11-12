HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağıla giren köpekler 30 koyunu telef etti

Ağıla giren köpekler 30 koyunu telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:28 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde ağıla giren başıboş köpekler 30 koyunu telef etti.İlçeye bağlı Koçovası Mahallesi’nde yaşayan Barış Gülmez’e ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki koyunlara saldırdı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde ağıla giren başıboş köpekler 30 koyunu telef etti.
İlçeye bağlı Koçovası Mahallesi’nde yaşayan Barış Gülmez’e ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki koyunlara saldırdı. Köpekler hayvanlardan 30’unu telef ederken, 20’sini de yaraladı. Başıboş köpeklerin sürekli hayvanlara saldırdığını ifade eden Gülmez, “Vatandaşlar köpeklerini getirip yol üzerine bırakıyor. Sahipsiz kalan köpekler mahallemize geliyor. Dün gece hayvanları ağıla koyduktan sonra köpekler içeri girmiş ve 30 koyunumu telef etmiş. Ayrıca 20 koyunu da yaralamış” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Vahşet! Genç kızı döverek cinsel saldırıda bulundular
Vahşet! Genç kızı döverek cinsel saldırıda bulundular
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 'Uğur Şahin' paylaşımı! 'Koronavirüs aşısı ile ilgili görüştüm'
Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Uğur Şahin' paylaşımı!
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasaklandı? Valilik'ten açıklama
İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasaklandı? Valilik'ten açıklama
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Depremin simgelerinden Elif ve ailesi taburcu oldu!
Depremin simgesi Elif böyle taburcu oldu!
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.