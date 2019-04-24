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Ağıla giren köpekler, 42 koyunu telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftlikte, ağıla giren köpekler , 42 koyunu telef etti, 6’sını ise yaraladı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftlikte, ağıla giren köpekler , 42 koyunu telef etti, 6’sını ise yaraladı. Ayrıca, 10 kuzunun da kayıp olduğu belirtildi. Saruhanlı'nın kırsal Sarıçam Mahallesi Gölet mevkiinde bulunan, evli ve iki çocuk babası Mehmet Alat'a (35) ait çiftliğe bu sabah çok sayıda köpek girdi. Köpekler, 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıldaki 42 koyunu telef etti, 6'sını da yaraladı. Yaklaşık bir ay önce doğan ve kaybolduğu belirlenen 10 kuzunun ise köpekler tarafından götürüldüğü üzerinde durulduğu belirtildi. Henüz süt emen çok sayıda kuzu da annesiz kaldı. Mehmet Alat'ın zararının yaklaşık 60 bin lira olduğu kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner tarafından yaralı koyunların tedavisi yapılırken, 3 koyunun durumunun ağır olduğu bildirildi. Telef olan koyunların, Saruhanlı Belediyesi'ne ait kepçe ile bölgede açılan çukura gömüleceği ifade edildi. 'BUGÜN BİZİM YARIN BAŞKASININKİ' 15 yıldır besicilik yaptığını belirten Mehmet Alat, "Her önüne gelen, bu civara başıboş sokak köpeklerini bırakıp gidiyor. Bu köpeklerin de hepsinin karnını doyurmak mümkün olmuyor. Bu sabah ağıla girerek 42 koyunumu telef ettiler. Evim ağıla 30 metre uzaklıkta. Saat 06.00 gibi sesleri duydum. Hemen koşup, buraya geldim. Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Köpekler koyunlarımın başındaydı. Neredeyse 35 köpek, ağılın içerisindeydi. Köpekleri kovaladık ama iş işten geçmişti. 42 küçükbaş hayvanımız telef olmuş durumda. İşlerimiz zaten bozuk. Yem fiyatları ve ekonomik kriz derken bir de bu olay patlayınca çok mağdur duruma düştük. Ödemelerimiz var. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz, onları düşünür hale geldik. Devlet büyüklerimizden bir an önce yardım bekliyoruz. Geçenlerde karşı komşumuzun koyunlarını telef ettiler. Bugün bizimkileri telef ettiler. Yarın başkasının koyunlarına zarar gelmeyecek diye bir garanti yok. Bu köpekler her yerde. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

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