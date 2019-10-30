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Ağıla giren kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir hafta içerisinde aralıklarla ağıla giren kurt, 8 kuzuyu telef etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir hafta içinde aralıklarla ağıla giren kurdun, toplam 8 kuzuyu yakalayıp götürdüğü anlaşıldı.

İlçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Apakkaşı mevkisinde besicilik yapan Osman Çağlar, hayvanlarından 8'inin bir hafta içinde peyderpey ağılından kaybolduğunu söyledi.

Olay üzerine ağıldaki güvenlik kamarası kayıtlarını incelediğini anlatan Çağlar, şöyle konuştu:

"Önce hırsız geldiğini zannettik ama gerçeği güvenlik kamerasını izleyince gördük. Gece saatlerinde kurt, kapının altındaki boşluktan girip oradan çıkartabileceği küçük kuzuları seçiyor. Yakaladığı kuzuyu, kapı altındaki boşluktan çıkarıyor. Bir hafta içinde toplam 8 kuzuyu götürmüş, telef etmiş. İzleyince neye uğradığımız şaşırdık. Çünkü hırsızlıktan şüphelenmiştik. Daha sonra kapının boşluğunu ile hem ön girişte hem de ağıl içerindeki yeri tuğlalar ile örerek girişini engelledik. Daha sonra da geliyor, giremeyince çevrede gezip gidiyor. Çevremizdeki bazı yerlerde aynı kurt saldırıları oldu. Dikkatli olunması gerekir."

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Karapınar kuzu telef oldu

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