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Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 23:55 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü.

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeni ile şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan’ın ağıla ise yıldırım düştü. Ağıldaki 24 keçi öldü. Yıldırım düşmesinin ardından ağıla koşan Doğan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Doğan'ın haber vermesi üzerine Andırın İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri ağılda incelemelerde bulundu.

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