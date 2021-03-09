Ağılda çıkan yangın küçükbaş hayvanları telef etti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde gece bir ağılda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan ile 1 köpek yavrusu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Kandıra Orhan Mahallesi’nde Mulayim Ünal’a ait koyun ağılında gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören Kandıra Belediyesi’nde görevli bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 koyun,5 keçi ve 1 köpek yavrusu ise yanarak telef oldu.

Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması başlattığı yangın hakkında inceleme başlatıldı.

