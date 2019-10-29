HABER

Ağılda ele geçen uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince ağıla düzenlenen baskında, 1870 gram kubar esrar ve 115 gram skunk ele geçirildi.

Ağılda ele geçen uyuşturucuya 2 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince ağıla düzenlenen baskında, 1870 gram kubar esrar ve 115 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Manavgat'a bağlı Dolbazlar Mahallesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmada, Murat Geyik ve Mustafa Kemal Ataş'ın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi Dolbazlar Mahallesi'nde bulunan ormanlıktaki ağıla sakladığı belirlendi. Adres çevresinde önlem alan ekipler, şüphelilerin gelmesinin ardından ağıla baskın düzenledi. Murat Geyik ve Mustafa Kemal Ataş, gözaltına alınırken, üzerlerinde ve ağılda yapılan aramalarda, 1870 gram kubar esrar ile 115 gram skunk ele geçirildi. Murat Geyik'in 25 suç kaydının bulunduğu, 2014 yılından beri 2 suçtan arandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Geyik ve Mustafa Kemal Ataş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Otomobillerin çarpışması kameradaOtomobillerin çarpışması kamerada
Uyuşturucu hapla yakalandılar birbirlerini suçladılarUyuşturucu hapla yakalandılar birbirlerini suçladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.