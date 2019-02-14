HABER

Ağılda kendini astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde Mehmet S.

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde Mehmet S. (62), ağılda kendini asarak, yaşamına son verdi.
Ayaskent Mahallesi Derin Sokak'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet S., dün akşam koyunlarını otlatmak için evden çıktı. Ancak Mehmet S., eve dönmedi. Eşi, Mehmet S.'yi Ayaskent Bayırı mevkiindeki ağıllarında iple kendini asmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Mehmet S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet S.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, soruşturma başlattı.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Evlilik için Sevgililer Günü'nü seçtilerEvlilik için Sevgililer Günü'nü seçtiler
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “FETÖ, Türkiye’yi Amerika’ya işgal ettirme projesiydi”İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “FETÖ, Türkiye’yi Amerika’ya işgal ettirme projesiydi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.