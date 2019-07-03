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Ağıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 22:27 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarlada çıkan yangın, ağıla sıçradı.

Ağıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarlada çıkan yangın, ağıla sıçradı. Yangında 26 koyun ve 3 yavru kuzu ölürken, ateşten tüyleri dağlanan bir yavru kuzu, uzun süre yanan hayvanların arasında annesini aradı.
İlçeye bağlı Güllüce köyüne 3 kilometre uzaklıktaki tarlada saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek 200 metre ilerideki Fahrettin Öcal (60) ve Türkan Öcal (57) çiftine ait olan ağıla sıçradı. Yahgında, tel örgü içindeki, 26 koyun ve 3 yavru kuzu öldü. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Ezine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada Fahrettin Öcal'ın yeğeni Okan Öcal (27) dumanı fark edip hayvan barınağına doğru koştu. Kapıyı açıp hayvanların bir kısmını kurtardı. Fakat alevlerin kendisini tehdit etmesi sonucu uzaklaşmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Helikopter ile havadan, 7 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saate söndürüldü.
Yangında, tel örgülerden kaçarak kurtulan, fakat alevlerin tüylerini dağladığı yavru kuzunun ölen koyunlar arasında annesini araması köylüleri ve jandarmayı duygulandırdı. Kurtulan koyunları tek tek koklayıp annesini bulmaya çalışan yavru kuzu, Fahrettin Öcal tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Eşi Türkan Öcal ise ölen yavru kuzulardan birine kucağına alıp göz yaşı döktü.
Küçükbaş hayvanları sahibi Fahrettin Öcal, "Tek geçim kaynağın bu hayvanlardı. Birçoğu yandı. Perişan oldum. Bundan sonra napacağım bilmiyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Ağıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradıAğıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradıAğıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradıAğıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradı

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