Ağıldan 15 kuzu hırsızlığına 3 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Sarayönü ilçesinde bir ağıldan 15 kuzu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Temmuz'da Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'nde Yakup Solak'a ait ağıldan 15 kuzunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını İ.Y., S.G., M.A., İ.D. ve A.F.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, 24 Temmuz günü merkez Selçuklu ilçesi Çaltı Mahallesi'nde kiraladıkları araçta yakalandı. Şüphelilerden İ.Y.’nin üzerinde kendi resminin olduğu 4 sahte kimlik ele geçirildi, 10 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi.

Şüpheliler sorgularında çaldıkları kuzuları Meram ilçesinde bir kişiye sattıklarını söyledi. Bu kişiden alınan kuzular, sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A., S.G. ve İ.Y. tutuklandı. İ.D. adli kontrol kararıyla, A F. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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