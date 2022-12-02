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  4. Ağına yaşlı erkekleri düşürüp, 'birlikte olalım' vaadiyle dolandırmış

Ağına yaşlı erkekleri düşürüp, 'birlikte olalım' vaadiyle dolandırmış

02.12.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan akılalmaz olayda yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp daha sonra cüzdan ve ceplerinden paraları çalan kadın hırsız yakalandı. İ.Y. adlı şüphelinin 35 suç kaydı bulunduğu da ortaya çıkarken, Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadının, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Ağına yaşlı erkekleri düşürüp, 'birlikte olalım' vaadiyle dolandırmış

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11-30 Kasım tarihlerinde meydana geldi. Çok sayıda kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, cinsel birliktelik sağlamak vaadi ile yaşlı erkeklere yaklaşıp el çabukluğu ile ceplerinde bulunan paralarını yankesicilik sureti ile çalarak kaçan ve bu yöntemle çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın şüphelinin peşine düştü.

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35 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mağdurların eşkal bilgisinden kimliği belirlenen şüphelinin 35 suç kaydı bulunan İ. Y. olduğu tespit edildi.

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Ekipler takibe aldıkları İ.Y.'i, 30 Kasım’da suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)


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