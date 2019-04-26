Ağır engelli çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt, sosyal güvenlik mevzuatında 2008 yılında yapılan düzenlemeyle ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emekli olabilmesinin mümkün hale geldiğini, bu sayede ağır engelli çocuğu bulunan annelere pozitif bir ayrımcılık sağlandığını belirterek, toplumda korunacak en önemli yapının aile olduğuna ve bu düzenlemelerle engelli çocuğu bulunan annelerin hem fazladan gün kazandığına, hem de kazanılan bu gün toplamınca emeklilik için gereken yaş hadlerinden indirim yapıldığına dikkat çekti.

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, ağır engelli çocuğu bulunan anneleri yakından ilgilendiren erken emeklilik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal güvenlik mevzuatında 2008 yılında yapılan düzenlemeyle ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emekli olabilmesinin mümkün hale geldiğini ifade eden Kurt, "Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı kadınlarımıza erken emekli olabilme imkanı sağlanıyor. Bu düzenlemeden çalışan kadınlarımız gibi isteğe bağlı prim ödeyen anneler de yararlanabiliyorlar. Vücudunda meydana gelen arızalar veya düçar olduğu tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden günlük gereksinimlerini tek başına yerine getiremeyen ve başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli olan kişiler ağır engelli sayılmaktadır. Bir başka ifade ile engel oranı yüzde 50’nin üzerinde olup günlük yaşam aktivitelerini başkasının yardımı olmadan yerine getiremeyenler ağır engelli kabul edilmektedirler. Bu uygulamadan yararlanabilmek için; kadının sigortalı çalışması ya da isteğe bağlı sigorta primi ödemesi, sigortalı çalıştığı dönemde de engelli çocuğunun bakımını üstlenmesi, çocuğun evlenmemiş olması, sigortalı boşanmış ise çocuğun velayetinin mahkeme tarafından sigortalı anneye verilmiş olması, çocuğun bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz, sürekli ve yatılı olarak faydalanmıyor olması, gerekmektedir. Bu uygulama 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen çalışma sürelerini kapsıyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen prim ödeme yani çalışma gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen annelerimiz engelli çocukları için tıp fakülteleri ya da devlet hastanelerinden uygun sağlık kurulu raporu alarak SGK İl Müdürlüğüne yahut ilçelerde kurulu Sosyal Güvenlik Merkez müdürlüklerimize başvurabilirler" dedi.

