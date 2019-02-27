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Ağır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde, 'ağır hasarlı' olduğu yönünde rapor verilen 7 katlı Dilan Apartmanı'nda oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı.

Ağır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyor

Serdar SUNAR- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde, 'ağır hasarlı' olduğu yönünde rapor verilen 7 katlı Dilan Apartmanı'nda oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı. 35 dairenin bulunduğu 25 yıllık binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün boşaltılma kararı aldığı, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691 Sokak'ta bulunan 7 katlı 35 daireli Dilan Apartmanı'nın sakinlerine zabıta ve polisler tarafından evlerini boşaltmaları yönünde uyarı yapıldı. Polisler, bina çevresine de güvenlik şeridi çekti. Bina sakinleri evlerindeki eşyaları, nakliye firmalarının kullandığı asansörlerle taşırken, apartman altındaki işyerlerine ise 2 gün içinde boşlatılma uyarısı yapıldı.
Bina altındaki dükkanda bakkal işleten Ferhat Tunç, 10 yıldır burada olduğunu ifade ederek, "Başımıza tahlisiz bir olay geldi. Esnaf olarak bu olaydan biz de etkilendik. Mağduruz ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.
Bina sakinlerinden Mehmetşah Bozkurt ise mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrıda bulunarak, "Bodrumda su toplanmıştı. Bakmak için bodruma indik. O zaman kolonun patlamış olduğunu gördük. Hemen dilekçemizi belediyeye verdik. Belediye geldi. Bu bina gibi binlerce bina var. Bize 'Evlerinizi boşaltın' dediler. Bu zor günümüzde devlet bize sahip çıkmazsa biz nereye gideceğiz? Elektrik, su parasını veremeyen insanlar var. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Ev sahiplerinin bina etrafında bekleyişi sürerken, apartmanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

FOTOĞRAFLI

Ağır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyorAğır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyorAğır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyorAğır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyor

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