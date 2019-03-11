Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık yapan suç örgütene operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'dan satın aldıkları ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları yaptırıp yeni plakayla satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan düşük fiyata satın aldıkları ağır hasarlı ve pert kayıtlı araçları yaptırıp yeni plakayla Anadolu'daki şehirlere satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Özel Harekat polisiyle birlikte Silivri'de, aralarında bir restoranın da bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen H.D'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, satış sözleşmeleri ve 15 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin araçları satmak için bir internet sitesine ilan verdikleri, müşterilerin Anadolu'dan olmasına dikkat ettikleri ve anlaştıkları eksperlere yönlendirerek araçlarda bir sorun olmadığına ikna ettikleri öğrenildi.