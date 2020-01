Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, sağanak sonrası duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme tehlikesine karşı boşaltılan 2 katlı evin sahibi çift, gidecek yerleri olmadığını söyleyerek yıkımı engellemeye çalıştı. Belediye başkanının çifti ikna etmesinin ardından yıkım belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kuvvetli yağışların yaşandığı günlerde merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bir evin temeline su girdi ve sonrasında binanın duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Evin temelden kaydığını ve duvarların yarılmaya başladığını gören Çukurova Belediyesi ekipleri yıkım kararı aldı. 2 katlı bina polis tarafından güvenlik şeridiyle çökme tehlikesine karşı kapatıldı. Ev sahipleri Hatun ve Ali Tik çifti kalacak yerleri olmadığı gerekçesiyle yıkıma karşı çıktı. Aldığı büyük hasardan dolayı her an yıkılabilecek evlerinin önünde oturan Hatun- Ali Tik çifti, devletin kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Bu gelişme üzerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karslılar Mahallesi'ne gitti. Hatun- Ali Tik çiftiyle görüşen Başkan Soner Çetin, evin yıkımı konusunda onları ikna etti. Başkan Soner Çetin, "Sizleri evsiz bırakmayacağız. Devlet sahip çıkacaktır. Valimiz ve kaymakamımızla da görüşeceğim. Gerekirse, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na da durumu ileteceğim. Hiç merak etmeyin, hiçbir şey olmazsa size kendi cebimden yardım edeceğim" dedi. Aile ikna edilince çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ağır hasarlı ev, Başkan Soner Çetin gözetiminde Çukurova Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Hatun- Ali Tik çifti 20 yıldır oturdukları evin yıkılmasını gözyaşları içinde izlediler.

