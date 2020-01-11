HABER
  4. Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler (2)

Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

'ACIMIZA YÜZ DÖNMESİNLER' Kentte yaşanan sağanak sonrası duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme tehlikesine karşı boşaltılan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

'ACIMIZA YÜZ DÖNMESİNLER'
Kentte yaşanan sağanak sonrası duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme tehlikesine karşı boşaltılan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Evlerinin yıkılmasının ardından sokakta kaldıklarını ve geceyi akrabalarında geçirdiklerini söyleyen Hatun Tik, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in mağduriyetlerini gidermek adına kendilerine söz verdiklerini söylemesi üzerine, acılarının biraz olsun dindiğini belirtti. Evinin yağış sonrası bir anda bu hale geldiğini kaydeden Tik, eşyalarının birçoğunu kurtaramadığını, maddi ve manevi olarak çöküş yaşadıklarını söyledi. İki çocuğunun üniversite okuduğunu ve evlerinin yıkılmış halini henüz görmediklerini dile getiren anne, “Yüreğimiz yanıyor. İnsanın evinin bu hale gelmesi o kadar acı ki. Duyarlı insanlarımıza sesleniyorum. Acımıza yüz dönmesinler. Belediye başkanım söz verdi. Allah ondan razı olsun. Sözünü tutacağını biliyoruz” dedi. Yakın zamanda beynindeki tümörden dolayı ameliyat olduğunu ve çalışamadığını belirten Ali Tik ise tek isteklerinin evlerinin tekrar yapılması olduğunu ifade etti.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Organ naklinden sonra ölen Ali Uslu, toprağa verildiOrgan naklinden sonra ölen Ali Uslu, toprağa verildi
Fetih Müzesi Yargıtay üyelerini büyülediFetih Müzesi Yargıtay üyelerini büyüledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da çaldı

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da...

Aksaray'da hareketli dakikalar! Polis ve gaspçı kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray'da hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

İstanbul'da hava nasıl olacak? (Hava durumu tahminleriyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama)

İstanbul için bir kötü bir de güzel haber!

Diyarbakır’da yayalara çarptı! Korkunç anlar kamerada

Diyarbakır’da yayalara çarptı! Korkunç anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.