HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağır hasarlı Galeria'da kediler mahsur kalmıştı! Yıkım durduruldu, 4. kattaki Zena kurtarıldı

Ağır hasarlı Galeria'da kediler mahsur kalmıştı! Yıkım durduruldu, 4. kattaki Zena kurtarıldı

23.02.2023 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Diyarbakır'daki Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, kedilerin tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Gündüz saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterleri ve arama ekibi kediler için devreye girmişti. Hasarlı binada bulunan kedilerden biri ise gece saatlerinde AFAD aracılığıyla alana getirilen vinçle kurtarıldı. Vinçle binaya çıkan ekipler, 4. kattaki Zena isimli kediyi yakaladı ve aşağı indirdi.

Ağır hasarlı Galeria'da kediler mahsur kalmıştı! Yıkım durduruldu, 4. kattaki Zena kurtarıldı

Diyarbakır'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi'nde kontrollü yıkım için bugün başlayan çalışmalar içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesiyle durdurulmuştu.

İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılan 54 metrelik yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan sepetli şnorkel kedinin bulunduğu noktaya ulaşamayınca kedi kurtarma operasyonunda helikopter kaldırıldı.
diyarbakirda-89-kisinin-oldugu-galeriadaki-avm-ve-3-blok-yikiliyor-3-_8781_dhaphoto4
Helikopterden sarkan bir asker kedinin bulunduğu daireye yetişmeye çalışsa da kedi sesten ürkerek iç tarafa kaçınca kurtarılamadı.
diyarbakirda-89-kisinin-oldugu-galeriadaki-avm-ve-3-blok-yikiliyor-3-_8781_dhaphoto3
Ekipler kediyi kurtarmak için drone ile izleme yaptı, tarımda kullanılan drone ile kapan bırakıldı. Kapana girmeyen "Zena" isimli kedi için bu kez AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla ekipler sepete binerek 4. kattaki kediyi yakaladı ve aşağı indirdi.

AW834523_03

İsminin "Zena" olduğu öğrenilen kedinin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın tarafından ilk tedavisi yapılarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada bulunan 4 kediden birini aldıklarını söyledi.

AW834523_02

3 KEDİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Enkazda kalan 3 kedi için de gerekli çalışmanın devam ettiğini kaydeden Kızılay, "AFAD ekipleri 4. katta bulunan kedimizi aldı. Muayene ettikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Sahibi dün yanımızdaydı, o da depremzede. Bir ayağı kırılmıştı. Kediyi sahibine teslim edeceğiz" dedi.

AW834523_04

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA YIKIM DEVAM EDECEK

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralıKahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
O paylaşım olay oldu! 'İftirası ortada dururken...'O paylaşım olay oldu! 'İftirası ortada dururken...'
Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler! Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler!
Anahtar Kelimeler:
deprem kedi

En Çok Okunan Haberler

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! İşte Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni kulüp

Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! İşte Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni kulüp

Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

Depremden sonra oluştu, uzmanları da şaşırttı: Bu bir fay kırığı ya da yarığı değil

Depremden sonra oluştu, uzmanları da şaşırttı: Bu bir fay kırığı ya da yarığı değil

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.