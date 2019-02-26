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Ağır hasarlı raporu verilen apartmanda yaşıyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ağır hasarlı raporu verilip, Bağlar Belediyesi tarafından girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde tabela asılan 7 katlı apartmanda yaşayanlar zor günler geçiriyor.

Ağır hasarlı raporu verilen apartmanda yaşıyorlar

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ağır hasarlı raporu verilip, Bağlar Belediyesi tarafından girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde tabela asılan 7 katlı apartmanda yaşayanlar zor günler geçiriyor. Bazı ev sahipleri yakınlarının yanına giderken, birçok aile ise gidecek yerleri olmadığı için apartmanı terk etmiyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691 no'lu Sokak'ta bulunan 7 katlı Dilan Apartmanı için 22 Şubat'ta binanın ağır hasarlı, can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yönünde rapor hazırlandı. Bunun üzerine Bağlar Belediyesi tarafından bina girişine tabela asılıp, apartmana girişin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. Binanın Bodrum katının orta bölümündeki kolonlarda hasar meydana geldiği, mevcut yükü karşılayamamasından dolayı bir kolonun betonunda ezilme, üç kolonda da çatlaklar tespit edildiği belirtildi.
'BU KIŞIN NEREYE GİDECEĞİZ'
Bu tehlikeye karşı, 35 daireli apartmanda oturan birçok aile, gidecek yerleri olmadığını gerekçe gösterip, binayı terk etmedi. Apartmanın 5'inci katında oturan Mehmet Koşan, hasarın daha önce Bağlar ilçesinde binaya yakın yerlerde meydana gelen patlamalardan kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirterek, "Bu kışın biz nereye gideceğiz. İmkanımız yok" dedi.
Apartman sakinlerinden Ahmet Güner ise "İkinci katta oturuyorum. Daha önce iki ayrı patlama oldu. Bodrum katımız kapalıydı. Koku yapınca içeri girdik. Baktık ki kolonlar öyle. Gidecek bir yerimiz de yok" diye konuştu.
'BİNANIN ACİL BOŞALTILMASI GEREKİYOR'
İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Nihat Noyan da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Yaptığımız ön inceleme sonucunda yapının taşıma gücünü yitirdiği tarafımızca değerlendirilmiştir. Bundan dolayı binanın acilen boşaltılması ve çevre güvenliğinin alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Bazı apartman sakinleri, taşıyabilecekleri eşyayı alarak yakınlarının yanına giderken, diğerleri ise evlerinde yaşamayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ağır hasarlı raporu verilen apartmanda yaşıyorlarAğır hasarlı raporu verilen apartmanda yaşıyorlarAğır hasarlı raporu verilen apartmanda yaşıyorlarAğır hasarlı raporu verilen apartmanda yaşıyorlar

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