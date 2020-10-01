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Ağır kayıp veren Ermenistan’ın cephede bıraktığı silah ve teçhizata el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Azerbaycan, çatışma bölgesinde ağır kayba uğramaya devam eden ve bölgeden kaçan Ermenistan ordusuna ait silah ve teçhizata el koydu.Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırı başarıyla devam ediyor.

Azerbaycan, çatışma bölgesinde ağır kayba uğramaya devam eden ve bölgeden kaçan Ermenistan ordusuna ait silah ve teçhizata el koydu.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırı başarıyla devam ediyor. Azerbaycan ordusunun yürüttüğü karşı saldırılar sonucunda Ermenistan’ın bazı bölgelerde ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi. Aynı zamanda çatışma bölgesinde Ermeni ordusunun bıraktığı çeşitli silah ve teçhizata da el konulduğu belirtildi.

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