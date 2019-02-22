Ağır silah taarruz helikopterinin sözleşmesi imzalandı

Ankara'da, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) arasında 'Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi'nin sözleşmesi törenle imzalandı. Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip ve bu alanda dünyada 2 örneği olan, en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacak helikopterin ilk test uçuşu, 5 yıl sonra yapılacak.

SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile TUSAŞ yetkilileri katıldı. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, projenin tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanacağını ve yüzde 100 yerlileştirmenin hedef alındığı söyledi. Borat, "Fazla mühimmat taşıma kapasitesiyle operasyonel performansı daha yüksek ağır sınıf taarruz helikopterimizi artık üretiyor olacağız. Bu helikopter, yeni nesil görev ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı, harekat üstünlüğü ve yüksek kapasitesiyle yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında da küresel bir hareketlilik sağlayacaktır. Uluslararası boyutta hiçbir şirket hem hafif hem de ağır sınıfta taarruz helikopteri yapmazken TUSAŞ olarak bizlere bu stratejik görevin verilmesi heyecanımızı artırmıştır" dedi.