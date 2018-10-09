ADHAM KAKO/MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Siyasi Komite Üyesi Yaser Ferhan, askeri muhaliflerin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarından ağır silahlarını çekmesini "olumlu ve Türkiye ile yapılan ittifakın başarısını gösteren bir adım" olarak değerlendirdi.

SMDK üyesi Ferhan, Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki askeri muhaliflerin ağır silahlarını cephe hattındaki silahsızlanma bölgesinden çekme işlemini tamamlamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Ferhan, ağır silahların çekilmesinin "olumlu" bir adım olduğunu vurgulayarak, "Ağır silahların çekilmesi muhaliflerin Türkiye'ye güvendiklerinin kanıtıdır. Askeri muhaliflerin attığı bu adım Türkiye ile yaptıkları ittifakın başarısını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ağır silahların çekilmesi ve Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirmesinin bölge halkına çeşitli yaralar sağlayacağını belirten Ferhan, "Böylece Esed rejiminin ve destekçilerinin bölgeyi türlü bahanelerle vurmasının önüne geçildi. YPG ve PYD'nin İdlib'e yönelik olası operasyona katılarak Türkiye sınırına yerleşmesinin önüne geçildi." açıklamasında bulundu.