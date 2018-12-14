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Ağır tonajlı araçlara jandarma denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olası trafik kazalarını önlemek amacıyla ağır tonajlı araçları denetledi.

Ağır tonajlı araçlara jandarma denetimi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olası trafik kazalarını önlemek amacıyla ağır tonajlı araçları denetledi. 921 aracın denetlendiği uygulamada 27 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 40 kişilik jandarma trafik ekibi, kentin farklı noktalarında karayolu yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve tanker türü ağır vasıtaların karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde arka ve yan işaretlemeler ile reflektör, arka koruma çerçeveleri ve kış lastiği kontrolleri yapıldı. 921 aracın kontrol edildiği uygulamada kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 56 araca cezai işlem yapılarak, 27 araç trafikten men edildi.

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Ağır tonajlı araçlara jandarma denetimi

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