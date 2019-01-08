Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli (2)

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Yoğun kar yağışı, Tokat-Sivas karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sivas'a gidiş yönünde Geyras mevkisinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ağır tonajlı araçların ve TIR'ların geçişine izin vermezken, diğer araçlara zincir takmak suretiyle izin verdi. Ağır tonajlı araçlar, bölgedeki akaryakıt istasyonuna park ettirilirken, buradaki restoranda Tokat Valiliği tarafından bekletilen kişilere çay ve yemek ikramında bulunuldu. Samsun’dan Sivas’a gitmek üzere yola çıkan Muhammet Hacısüleymanoğlu, ''Kar nedeniyle burada kaldık. Devletimizden Allah razı olsun. Burada bize çay ve çorba ikramında bulundu'' dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, akaryakıt istasyonunun restoranında şoförleri ziyaret ederek yol durumu hakkında bilgi verdi.

Aynı güzergahta Kızıliniş mevkiisinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sivas yönüne giden otomobilin yol kenarında duran TIR'ın yanından geçmek isterken kontrolden çıkarak kayması sonucu otomobil orta refüje düştü. Otomobil sürücüsü Gökhan Kıratik, “Önümüzde bir tane TIR durmuştu. Yanından geçmek isterken tekerin biri soldaydı kaydı bizi aşağı düşürdü” dedi.