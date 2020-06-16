Ağır Vakalarda Ölüm Oranını Düşüren Deksametazon

Başka bir ilacın bunun yerine geçmesinin çok zor olduğunu söyleyen Landray, en fazla 63 dolara sekiz hastanın tedavi edilerek bunlardan birinin hayatının kurtarılabileceğini söyledi.

Çalışmayı yürüten isimler arasındaki Profesör Martin Landray, ‘‘Bu sonuç, solunum cihazına ya da oksijene bağlı Corona virüsü hastalarına deksametazon verilmesi halinde ilacın hayat kurtaracağını ve bunu çok düşük maliyetle yapacağını gösteriyor’’ dedi.

Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre sonuçlar ilacın, salgının ağır vakaları için standart tedavinin hızla bir parçası olması gerektiğini gösteriyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, başka hastalıklarda enflamasyonu azaltmak için kullanılan deksametazon adlı steroidin, hastanelerde en ağır durumdaki Corona virüsü hastaları arasında ölüm oranını yaklaşık üçte bir azalttığı sonucunu ortaya çıkardı.

Deksametazon adlı ucuz ve kullanımı yaygın bir steroid çeşidinin ağır Corona virüsü hastalarını kurtarabilecek ilk ilaç olduğu açıklandı. Bilim adamları bunun Corona virüsünün tedavisinde bir dönüm noktası olabileceği görüşünde.

Araştırmaya liderlik eden bir diğer isim olan Peter Horby deksametazon adlı steroidin şu ana kadar Corona virüsünde ölüm oranını azalttığı ortaya çıkan tek ilaç olduğunu söyledi ve ölüm oranını ciddi ölçüde azalttığını vurguladı.

Bunun büyük bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Horby, ‘‘Deksametazon pahalı değil, raflarda mevcut ve dünya genelinde hayat kurtarmak için hemen kullanılmaya başlanabilir’’ dedi.

''İyileşme deneyi'' adı verilen çalışmaya katılan 2.100 hastaya ilaç verildi; 4.300’üneyse verilmedi ve sonuçlar karşılaştırıldı.

Sonuçlar solunum cihazına bağlanan her sekiz hastadan birinin ölümünün deksametazon tedavisiyle önlenebildiğini ortaya koydu. İlacı kullanan ve oksijene bağlı olan her 25 Corona virüsü hastasından da birinin ölümünün önlenebildiği görüldü.

Ancak solunum desteği almayan Corona virüsü hastaları arasında deksametazon tedavisinin faydası olmadığı belirlendi.

Küresel sağlık yardım kuruluşu Welcome Trust’ın uzmanlarından Nick Cammack, bulguların Corona virüsü salgınının hayatlar ve ekonomiler üzerindeki etkisini değiştireceğini söyledi. Cammack ‘‘Dünya genelinde sayısız hayat kurtulabilir’’ dedi.

Deney, Nisan ayında Corona virüsüne yönelik çeşitli potansiyel tedavileri denemek amacıyla başlatıldı. Denenen tedaviler arasında az dozda deksametazon ve sıtma ilacı hidroksiklorokin de vardı.

Çalışmanın hidroksiklorokin ayağı Horby ve Landray’ın ilacın Corona virüsü hastalarında işe yaramadığını söylemesinin ardından bu ay durdurulmuştu.

