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Ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye giden şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de ayrı yaşadığı eşini kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan ve dün tedavisi süren eşini  Çapa Hastanesi'nde öldürmeye giden Hasan E.C., adliyeye sevk edildi.

Ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye giden şüpheli adliyeye sevk edildi

Haber: Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de ayrı yaşadığı eşini kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan ve dün tedavisi süren eşini Çapa Hastanesi'nde öldürmeye giden Hasan E.C., adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan E.C. adliyeye götürülürken "Çok pişmanım" dedi.

EŞİNİ AĞIR YARALADI VE KAÇTI
Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesinde 5 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hasan E.C. barışma teklifini kabul etmeyen eşi Ayşegül C.'yi kurşun yağmuruna tuttu. 4 kez karın bölgesinden, sol kolundan 2 kez, sağ kolundan 2 kez, kalça kısmından 1 kez vurulan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda Hasan E.C.'nin ticaretle uğraştığı, bir süre önce işlerinin kötü gittiği bu nedenle psikolojik rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Daha önce kızının kayınpederi Ahmet V.K.'yı Manisa'da tabanca ile yaralayan ve 7 buçuk ay hapis cezası alan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi. Şüphelinin tahliye olmasının ardından, cezaevinde olduğu sırada evi terk eden ve ağabeyinin yanına sığınan eşi Ayşegül C.'nin yanına konuşmak için gittiği, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan, şüpheli hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

HASTANEYE GİRMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA GÖZALTINA ALINDI
Polis, yakalamak için operasyonlarını sürdürdüğü şüphelinin, ağır yaralı olarak Çapa hastanesinde tedavi gören eşine yeni bir saldırı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün hastane çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler sonucu tabancasıyla birlikte hastaneye girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hastane girişinde gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin daha önceden 12 kez tehdit, 4 adet kasten yaralama, sahtecilik ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çıkışta şüpheli Hasan E.C. "Çok pişmanım" dedi.

(FOTOGRAF)

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