Ağır yaralı köpekten binlerce kurt çıktı

Kırklareli Vize’de kulak arkasında derin ve büyük bir yara bulunan ’Rottweiler’ cinsi köpek Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri (SOHAYKO) tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpeğin kulağından binlerce kurt çıktı.

SOHAYKO derneğinden yapılan açıklamaya göre Kırklareli Vize’de yaşayan hayvansever Aygün Çavdar, sokakta yerde yaralı bir köpek görerek durumu yetkililere iletti. Çavdar, ardından köpeğin videosunu çekerek SOHAYKO’ya gönderdi. Köpeğin durumuyla ilgili video ellerine ulaştığında harekete geçtiklerini söyleyen SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, "Dostumuzun videosu bize ulaştı. Durumu çok kötüydü. Aynı gün Vize’de derneğimize tedaviye gelmesi gereken 3 köpek daha vardı hepsi tek nakille geldi, ancak en ağır olanı bu köpeğimizdi" dedi.

Başından yaralı

Yılmaz şöyle devam etti:

"Dostumuzun başına ne geldi bilmiyoruz. Kulak arkasında oldukça büyük açık bir yara var. Bu yarayı binlerce kurt sarmış. Hemen kliniğe götürdük. Yapılan kontrollerde inanılmaz bir yarası olduğunu gördük. Kulağı, kulak içi tamamen nekroze olmuş ve kulağın içinde binlerce kurt ve kurtçuk vardı. Kulak kıkırdağı kırılmış ve çürümüş durumdaydı. Veteriner hekim Ece Yuvacan hemen gerekli müdahalede bulundu."

Yılmaz, köpeğin önümüzdeki günlerde büyük bir ameliyat geçireceğini söyleyerek, "Ne yazık ki alınacak ayrıca bir kanser kitlesi var. Ona da müdahale edilecek" dedi.

Yılmaz yaranın çok tehlikeli yerde olduğu için köpeğin vurulmasından şüphe ettiklerini fakat hayvanda kurşun izine rastlayamadıklarını söyleyerek, durumla ilgili CİMER’e şikayetçi olduklarını belirtti.



