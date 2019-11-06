Ağıralioğlu: "Mektubun iadesi mutlaka gündemde olmalıdır"

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" sözlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği "Esefle kınıyorum" cevabını eleştirdi. KHK ile ilgili bütün süreçleri dikkatle izlediklerini belirten Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının esefle karşılayacağı başka şeyler de var. KHK ile ilgili Türk mahkemelerinin vermiş olduğu beraat kararlarının yeterli sayılmıyor ve KHK ile atıldıktan sonra göreve dönememiş olanları da esefle karşıladım gibi ve şöhretli olduğu için kurtulanları esefle karşılasın Sayın Cumhurbaşkanı." diye konuştu.

Partisinin Başkanlık Divanı toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, sözlerine görev yaptığı Şırnak'ta öğrencilerine Türk bayrağı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptırdığı gerekçesiyle terör örgütü yandaşları tarafından hedef gösterilen Seçil öğretmene sevgilerini ileterek başladı.

Teröre bulamış 15 Temmuz teşebbüsünün içinde bulunmuş hiç kimseye en ufak tolerans tanınmaması gerektiğinin altını çizen Ağıralioğlu, "Ama bu işleri yaparken devletin mazlumla zalimi ayırmak mesuliyetini hatırlatıyoruz. Binlerce adam Türk mahkemelerinin verdiği takipsizlik berat kararına rağmen görevlerine iade edilemiyorsa devlete olan saygı nasıl sağlanacaktır?" değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, bu meselelerle ilgili ortaya konulan hassasiyetlerle ilgili siyasi olarak polemik mevzusu çıkarılmasını da ahlaki bulmadıklarını vurgulayarak, "Hiçbir şekilde terör hamiliği yapmak hiçbir şekilde teröre bulaşanları korumak kollamak gibi bir suistimal alanına imkan verilmeden pekala bu işler rahatlıkla yapılabilir." dedi.

Ağıralioğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gitmeden önce kendileriyle bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim" ve "Arkadaşlar, irtibat kurmaya çalışıyor" sözlerinin hatırlatılarak, iletişimsizliğin olup olmadığı yolundaki soruya Ağıralioğlu, "Twitlerle haberleşiliyor. Twit atsın." karşılığını verdi.