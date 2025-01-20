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  4. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti! Mahkemeden Yüksel Güran kararı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti! Mahkemeden Yüksel Güran kararı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.01.2025 16:07
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Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tutukluluğa itiraz etti. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan itirazı reddetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti! Mahkemeden Yüksel Güran kararı

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

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TAHLİYE TALEBİ İTİRAZ EDİLDİ

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

Yüksel Güran'ın Tahliye Talebi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Doğru bir karar
Yanlış bir karar
Yetersiz bilgiyle karar verildi
Mahkeme bağımsızlığını korudu

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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