Ağırlığı 1 gram dahi değil ama... Bu canlı ölüm saçıyor! İşte dünyanın en tehlikelisi

Bakın çoğu insanın korkulu rüyası olan hayvanların mı yoksa hiç umulmayacak canlıların mı? İşte ölümcül canlıların insan öldürme oranları...

Ölüm saçan en tehlikeli canlılar!

1 / 49 DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL CANLILARI Bazısını hiçbir zaman yakından görmediniz, bazısı gündüzleri ortadan kaybolup geceleri ortaya çıkanlardan... Dünyanın ölümcül canlılarını ve insan öldürme oranlarını sıraladık. Bakın bakalım, en büyük korkularımız, kâbuslarımıza giren hayvanların mı öldürme oranı yüksek, yoksa hiç ummadığımız bir canlının mı?

2 / 49 TİMSAH (ALLIGATOR) Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

3 / 49 Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

4 / 49 KÖPEKBALIĞI Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

5 / 49 Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

6 / 49 KURT Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

7 / 49 Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

8 / 49 AT Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

9 / 49 Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

10 / 49 LEOPAR Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?

11 / 49 Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.

12 / 49 KARINCA Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

13 / 49 Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.

14 / 49 DENİZANASI Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

15 / 49 Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

16 / 49 ARI Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

17 / 49 Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.

18 / 49 Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

19 / 49 GEYİK Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

20 / 49 BİZON Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

21 / 49 Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

22 / 49 ASLAN Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

23 / 49 Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

24 / 49 FİL Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?

25 / 49 Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.

26 / 49 SU AYGIRI Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

27 / 49 Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

28 / 49 TİMSAH Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?

29 / 49 Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

30 / 49 BAĞIRSAK KURDU Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?

31 / 49 Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.

32 / 49 YUVARLAK SOLUCAN Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?

33 / 49 Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

34 / 49 AKREP Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?

35 / 49 Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.

36 / 49 SALYANGOZ Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?

37 / 49 Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.

38 / 49 SUİKASTÇİ BÖCEK Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

39 / 49 Bu sayı 10 bini buluyor!

40 / 49 ÇEÇE SİNEĞİ Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?

41 / 49 Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.

42 / 49 KÖPEK Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?

43 / 49 Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.

44 / 49 YILAN Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?

45 / 49 Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

46 / 49 İNSANLAR Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?

47 / 49 Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.

48 / 49 SİVRİSİNEK Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?