HABER

Ağırlığı 1 gram dahi değil ama... Bu canlı ölüm saçıyor! İşte dünyanın en tehlikelisi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.08.2018 07:47 | Son Güncelleme

Zararsız olduğunu düşündüğünüz hatta çoğu zaman yanınızdan geçtiğini dahi fark etmediğiniz pek çok hayvan aslında binlerce insanın canını alabilecek güce sahip desek ne düşünürdünüz?

Bakın çoğu insanın korkulu rüyası olan hayvanların mı yoksa hiç umulmayacak canlıların mı? İşte ölümcül canlıların insan öldürme oranları...

Ölüm saçan en tehlikeli canlılar!

1 / 49

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL CANLILARI

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL CANLILARI
Bazısını hiçbir zaman yakından görmediniz, bazısı gündüzleri ortadan kaybolup geceleri ortaya çıkanlardan... Dünyanın ölümcül canlılarını ve insan öldürme oranlarını sıraladık. Bakın bakalım, en büyük korkularımız, kâbuslarımıza giren hayvanların mı öldürme oranı yüksek, yoksa hiç ummadığımız bir canlının mı?
2 / 49

TİMSAH (ALLIGATOR)

TİMSAH (ALLIGATOR)
Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?
3 / 49

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.
4 / 49

KÖPEKBALIĞI

KÖPEKBALIĞI
Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?
5 / 49

Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.
6 / 49

KURT

KURT
Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?
7 / 49

Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.
8 / 49

AT

AT
Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?
9 / 49

Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...
10 / 49

LEOPAR

LEOPAR
Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?
11 / 49

Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.
12 / 49

KARINCA

KARINCA
Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?
13 / 49

Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.
14 / 49

DENİZANASI

DENİZANASI
Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?
15 / 49

Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.
16 / 49

ARI

ARI
Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?
17 / 49

Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.
18 / 49

Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?
19 / 49

GEYİK

GEYİK
Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.
20 / 49

BİZON

BİZON
Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?
21 / 49

Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.
22 / 49

ASLAN

ASLAN
Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?
23 / 49

Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
24 / 49

FİL

FİL
Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?
25 / 49

Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.
26 / 49

SU AYGIRI

SU AYGIRI
Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?
27 / 49

Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.
28 / 49

TİMSAH

TİMSAH
Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?
29 / 49

Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.
30 / 49

BAĞIRSAK KURDU

BAĞIRSAK KURDU
Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?
31 / 49

Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.
32 / 49

YUVARLAK SOLUCAN

YUVARLAK SOLUCAN
Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?
33 / 49

Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
34 / 49

AKREP

AKREP
Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?
35 / 49

Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.
36 / 49

SALYANGOZ

SALYANGOZ
Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?
37 / 49

Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.
38 / 49

SUİKASTÇİ BÖCEK

SUİKASTÇİ BÖCEK
Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?
39 / 49

Bu sayı 10 bini buluyor!
40 / 49

ÇEÇE SİNEĞİ

ÇEÇE SİNEĞİ
Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?
41 / 49

Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.
42 / 49

KÖPEK

KÖPEK
Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?
43 / 49

Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.
44 / 49

YILAN

YILAN
Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?
45 / 49

Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
46 / 49

İNSANLAR

İNSANLAR
Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?
47 / 49

Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.
48 / 49

SİVRİSİNEK

SİVRİSİNEK
Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?
49 / 49

Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölüm Hayvan

En Çok Okunan Haberler

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzuvları dahi belli! Mars'ta şaşırtan görüntüler

Uzuvları dahi belli! Mars'ta şaşırtan görüntüler

Athena Tapınağı'nın kalıntısı su kuyusundan çıktı: Bizanslılar gömmüş

Athena Tapınağı'nın kalıntısı su kuyusundan çıktı: Bizanslılar gömmüş

Bunu sakın evde denemeyin

Bunu sakın evde denemeyin

30 bin lira maaşlı ‘profesyonel turist’ mesaide

30 bin lira maaşlı ‘profesyonel turist’ mesaide

Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?

Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?

Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı

Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.