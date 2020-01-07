HABER
  4. Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yolda 116 kilo verdi

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yolda 116 kilo verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Sivas’ta 256 kiloluk Harun Döleksöz, çevresindekilerin bakışları ve arkadaşlarının alaylarına dayanamayarak iki yılda 116 kilo vermeyi başardı.

Sivas’ta yaşayan 17 yaşındaki Harun Döleksöz’un hayatı, küçük yaşlardan itibaren almaya başladığı aşırı kilolar yüzünden kabusa dönmüştü. 15 yaşında 256 kiloya ulaşan Deleksöz, dev cüssesiyle hareket etmekte güçlük çektiği için günlük hayattaki birçok aktiviteyi gerçekleştiremiyordu.

Çevresindekilerin meraklı bakışları ve arkadaşlarının alaysı sözlerinden bıktığı için sokağa bile çıkmak istemiyordu.

Hayata küsme noktasına gelen genç, kilo vermeye karar verdi. Cerrahi operasyonları reddeden genç, sağlıklı kilo vermek için spor yapmaya başladı. İki yıl boyunca aralıksız spor yaparak 116 kilo vermeyi başardı. 140 kiloya düştü. Şimdi, spora devam edip 100 kilonun altına inmeyi hedefliyor.

DOĞAL YOLLARLA KİLO VERDİ

Çevresindeki insanların alaycı davranışlarından rahatsız olduğunu belirten Döleksöz , sağlıksız yöntemlerle hızlı kilo vermek yerine doğal yöntemlerle kilo vermeyi tercih ettiğini söyledi. Döleksöz, “Ben 17 yaşındayım. İlk spora başlamamdan bu yana yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıl önce spor yapmaya başlamıştım. 256 kiloydum, herkes dalga geçiyordu. Bazı tanıdıklarım her gördüğü yerde alaycı bir şeyler söylüyordu. Zoruma gitti bu durum. Bir zaman sonra ve spora başladım. 2 yıllık süreçte 256 kilodan 140 kiloya düştüm, 116 kilo verdim. Hayatımdan çok memnunum. Artık söylenenleri umursamıyorum. Doğal bir şekilde spor yaparak kilo verilebiliyormuş" dedi.

'İNSAN İÇİNE ÇIKAMIYORDUM'

Spora başlamadan önce dev cüssesi ile hareket etmekte güçlük çektiğini kaydeden Döleksöz, toplum içerisine çıkmakta problem yaşadığını ifade ederek, “Spora başlamadan önce insan içine çıkamıyordum. Bir yere gidemiyordum, arkadaşlarımla gezemiyordum. Yürümekte güçlük çekiyordum. Şimdi rahat bir şekilde istediğim yere gidebiliyorum, istediğim ortamda oturabiliyorum. Önceden insanların yanında rahat bir şekilde oturamıyordum. Herkes dönüp bana bakıyordu. Ama artık öyle bir sıkıntım yok. Azim yaptım. İlk başladığımda hiçbir şey yemedim. Ameliyat olmamı birçok kişi söyledi. Ama ben kimseyi umursamadım. Ameliyata hiç iyi bakmıyorum. İnsanda azim olunca her şeyi yapabiliyor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim, hiçbir problemim yok” dedi.

TERAZİLERİ KIRIYORDU

Fitness eğitmeni Sami Kodaz, sporcusunun dev cüssesiyle spor salonunda 2 defa terazi kırdığını belirterek, “Harun ilk geldiğinde 256 kiloydu, biz bile kilo vereceğine inanamamıştık. Azimle çalıştı ve başardı. Kimileri ameliyat olmasını söylemiş. Spor salonunda kilo veremeyeceğini söyleyenler olmuş ama şu an 140 kilolara kadar düştü. 2 defa terazimizi kırdı. Terazimiz kırılıyordu, bir yandan yürüyemiyor ve giydiği elbiseler olmuyordu. Biz de bu durumlarda Harun’u zorladık. Azminin sonucunda başardı” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
(Özel) Krediyle tır alan, satarken dolandırılan aileye şimdi de hapis şoku(Özel) Krediyle tır alan, satarken dolandırılan aileye şimdi de hapis şoku
Esra Erol’da boşanmak üzere olan çiftin ‘koşu bandı’ meselesi gündem olduEsra Erol’da boşanmak üzere olan çiftin ‘koşu bandı’ meselesi gündem oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Harun Döleksöz kilo spor

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!

3,5 yıl tedavi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği an!

Engelli kızıyla yağmurda oynayan muhteşem baba!

Engelli kızıyla yağmurda oynayan muhteşem baba!

'Daha çok gencim elim neden titriyor?' diyorsanız...

'Daha çok gencim elim neden titriyor?' diyorsanız...

Hurmayı öyle yeyince soluğu hastanede aldı!

Hurmayı öyle yeyince soluğu hastanede aldı!

İnsanoğlunun en büyük düşmanı! Peki, onla nasıl baş edeceğiz?

İnsanoğlunun en büyük düşmanı! Peki, onla nasıl baş edeceğiz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.