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AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 13:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava’da AGİT 26.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava’da AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Slovakya’nın başkenti Bratislava’da temaslarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Bratislava’ya gelen Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na geçti. Çavuşoğlu toplantı kapsamında konuşma gerçekleştirecek.

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